В Киеве за несколько недель нашли сотни мин, которые не разорвались
Возвращаться в свои дома украинцам сейчас опасно (Фото:МВД)
За несколько недель в Киеве нашли сотни мин, которые не разорвались. Их уже изъяли.
Об этом сообщили в МВД.
Оккупанты после себя оставили в Киеве несколько сотен снарядов и мин, которые не детонировали. Но их успели удалить.
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«Возвращаться в свои дома украинцам сейчас опасно. Можно вернуться только после согласования органов власти, ГСЧС и Нацполиции», добавили в сообщении.
Только на территории Киева за последние несколько недель было изъято несколько сотен снарядов и неразорвавшихся мин.
«Будьте максимально осторожны с подозрительными предметами. И как только вы увидели взрывной предмет, похожий на то или иное устройство, снаряд или неразорвавшуюся мину, сразу вызывайте службы 101 и 102″, — призвали в МВД.