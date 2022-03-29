В Киеве за несколько недель нашли сотни мин, которые не разорвались 29 марта, 03:36 Цей матеріал також доступний українською Возвращаться в свои дома украинцам сейчас опасно (Фото:МВД)

За несколько недель в Киеве нашли сотни мин, которые не разорвались. Их уже изъяли.

Об этом сообщили в МВД.

Оккупанты после себя оставили в Киеве несколько сотен снарядов и мин, которые не детонировали. Но их успели удалить.

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«Возвращаться в свои дома украинцам сейчас опасно. Можно вернуться только после согласования органов власти, ГСЧС и Нацполиции», добавили в сообщении.

Только на территории Киева за последние несколько недель было изъято несколько сотен снарядов и неразорвавшихся мин.

«Будьте максимально осторожны с подозрительными предметами. И как только вы увидели взрывной предмет, похожий на то или иное устройство, снаряд или неразорвавшуюся мину, сразу вызывайте службы 101 и 102″, — призвали в МВД.