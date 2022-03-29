«Спасет жизни». ООН предложила гуманитарное перемирие Украине и России 29 марта, 02:03 Цей матеріал також доступний українською Боевым действиям нужно положить конец — Гутериш (Фото:ООН/М. Гартен)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш инициировал достижение соглашения между Украины и Россией про гуманитарное перемирие во время войны.



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Как сообщает официальный сайт организации, он поручил своему заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу немедленно обсудить с воюющими сторонами такой договор.

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«Необходимо положить этому конец. Организация Объединенных Наций делает все от нее зависящее, чтобы поддержать людей, чью жизнь перевернула война», — отметил Гуттериш.

По его словам, перемирие позволит доставить необходимую гуманитарную помощь, а также обеспечит безопасность передвижения гражданских лиц.

«Оно спасет жизни, предотвратит страдания и защитит мирное населения. Я настоятельно призываю стороны конфликта и международное сообщество в целом сотрудничать с нами во имя мира и солидарности с населением Украины и всего мира», — призвал Гуттериш.

Генсек ООН надеется, что такое соглашение позволит справиться с последствиями войны, связанными с угрозой возникновения голода во многих развивающихся странах, которым из-за пандемии и так приходится тратить значительные средства на преодоление кризиса.

Ранее сообщалось, что за почти четыре недели блокады Мариуполя российскими оккупантами в городе погибли почти 5000 жителей.

