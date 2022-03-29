В РФ хотят признать всех русскоговорящих «соотечественниками»

29 марта, 00:52
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Отмечается, что «законопроект устраняет недостатки неоправданно широкого толкования ключевого понятия «соотечественник» (Фото:duma.gov.ru/)

Отмечается, что «законопроект устраняет недостатки неоправданно широкого толкования ключевого понятия «соотечественник» (Фото:duma.gov.ru/)

Депутат от фракции Единая Россия Константин Затулин внес законопроект, предлагающий признавать «соотечественниками» всех, кто владеет русским языком. Документ размещен в думской электронной базе, пишет ТАСС.

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Как отмечается в пояснительных документах, «законопроект устраняет недостатки неоправданно широкого толкования ключевого понятия «соотечественник». В частности, предлагается признавать соотечественниками лиц, «владеющих русским языком <...> и относящихся к народам, исторически проживающим на территории России», а также тех лиц, «чьи прямые предки родились или проживали на территории Российской Федерации».

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Законопроектом также предлагается уточнить перечень народов, исторически проживающих на территории России. В частности, в перечень включены украинцы и белорусы, представители коренных малочисленных народов.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Госдума Госдума РФ Война России против Украины

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