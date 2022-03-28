Переговоры с агрессором. В Госдепе не считают, что Путин готов идти на компромиссы — Reuters 28 марта, 18:33 Цей матеріал також доступний українською Переговоры между Украиной и Россией (Фото:ОП)

Российский диктатор Владимир Путин, видимо, не готов идти на компромиссы, чтобы прекратить войну в Украине, заявил неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа США в комментарии Reuters.

«Все, что я видел, это то, что он не желает идти на компромисс в данный момент», — сказал он на условиях анонимности.

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Новый раунд переговоров между Украиной и страной-агрессором может начаться уже с 10 утра вторника, 29 марта. Ранее глава фракции Слуга народа, член украинской делегации Давид Арахамия анонсировал новый раунд переговоров на 28−30 марта в Турции.

Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, подчеркивают представители Офиса президента. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина настаивает в первую очередь на прекращении огня, гарантиях безопасности и своей территориальной целостности.

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