В СНБО считают невозможным «корейский сценарий» в Украине 28 марта, 21:43 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Alexander Vilf / REUTERS)

В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают попытки российского диктатора Владимира Путина разделить Украину на две части «по корейскому сценарию» невозможными.

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В СНБО уверены, что попытки Путина поделить Украину, как Корею, обречены на поражение.

«После Второй мировой войны Корейский полуостров был территорией, которая только что освободилась от японских колонизаторов. Таким образом, отсутствие собственного правительства и армии в Корее дало возможность СССР и США разделить страну на две разные части и навязать собственную политику местным. Украина же является суверенным независимым государством с законно избранным правительством во главе с президентом и армией, которая уже 33-й день борется с российскими оккупантами», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что украинцы никогда не пристанут к диктаторскому режиму.

«В отличие от корейцев, украинский народ никогда не пристанет к диктаторскому режиму. Это подтверждают многочисленные митинги и сопротивление местного населения на оккупированных территориях Украины», — сказано в сообщении.

27 марта начальник Главного управления разведки МО Украины бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что Россия попытается навязать Украине корейский сценарий и собрать все оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.