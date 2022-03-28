На связь не выходил. В Геническе оккупанты задержали депутата от Слуги народа — замглавы облсовета 28 марта, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты задержали депутата от Слуги народа (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Геническе российские оккупанты задержали депутата Генического горсовета от Слуги народа Алексея Коновалова, сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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«Сегодня около 10:00 часов Алексей Коновалов вместе с женой двигались на авто в направлении с.Геническая Горка — Геническ. На посту оккупантов возле разрушенного моста состоялась проверка документов», — написал он.

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По его словам, оккупанты имеют при себе списки интересующих их лиц.

«Алексей Коновалов был в списках, поэтому был задержан и перевезен в Высшее профессиональное училище 17, г. Геническиск. Связи с депутатом нет. Жена осталась на месте, ее не трогали», — написал он.

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Соболевский заявил, что Коновалов является директором КП Коммунсервис в селе Щасливцево.

«На нем есть ответственность за функционирование нормальной жизнедеятельности громады и решение многих гуманитарных вопросов», — написал он.

По его словам, также есть информация о возможном похищении председателя Голой Пристани Александра Бабича и председателя Каланчака Светланы Фоминой.