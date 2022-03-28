Российские оккупанты замучили мужчину в Тростянце — Офис генпрокурора

28 марта, 19:47
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Оккупанты убили мужчину (Фото:Офис генпрокурора)

Оккупанты убили мужчину (Фото:Офис генпрокурора)

Российские военные пытками замучили мужчину в городе Тростянец Сумской области. Тело погибшего было найдено в гараже после освобождения города от оккупантов.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил России жестоко издевались и убили мужчину. Его тело с множественными телесными повреждениями обнаружили правоохранители в гараже 28 марта 2022 года. Личность погибшего устанавливается.

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Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание на срок от десяти до пятнадцати лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

26 марта украинские защитники освободили Тростянец.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Сумская область Пытки Война России против Украины

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