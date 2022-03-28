Пушечное мясо. Мобилизованных из ОРДЛО без всякого обучения и сожаления отправляют на убой 28 марта, 14:18 Цей матеріал також доступний українською Мобилизированные РФ жители оккупированного Донбасса (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Как выглядит путь солдат «ЛДНР» — от принудительной мобилизации до сжигания тел в заводских печах без выплат компенсаций родственникам.

Столяр Николай Прокопенко, 36-летний житель оккупированной Горловки, в конце марта вышел за сигаретами в магазин. На улице его встретил военный патруль, посадил в автобус и отвез в военкомат. Там уже находилось несколько десятков человек, — у всех забрали паспорта, выдали форму, каску, оформили как солдат «военных формирований ДНР». Затем этих «бойцов» снабдили автоматами и в составе партии из 300 человек отправили на север Крыма — в Джанкой, а оттуда уже походным порядком — на Херсон.

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Прокопенко и его «коллеги» не получили бронежилеты, сам он потерял каску. Через некоторое время вся эта гоп-команда была выдвинута командирами на машине в Днепропетровскую область. Там Прокопенко и попал в плен.

«Пошел в ближайшее село за водкой, меня там и взяли. Потери? Как только нас мобилизовали в Горловке, трое повесились и двое вскрыли вены. Нам сказали: две недели повоюете, а потом домой. Но ни фига, — все не так, как хотелось бы», — рассказал горловчанин на допросе, видео которого опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Оккупанты испытывают острый недостаток живой силы и поэтому, по данным украинского Главного управления разведки (ГУР), продолжают «мобилизацию» в ОРДЛО. Но так как выбирать уже особо не из кого, «власти» увеличили возраст военнообязанных сразу на десять лет — до 65-ти, — и теперь забривают на службу даже пенсионеров.

Кроме того, в ОРДЛО стали призывать и студентов. В частности, учащихся Луганского железнодорожного техникума официально вызвали в учебное заведение для регистрации и отправки в армию. Украинские разведчики узнали, что студентам лично звонил директор училища.

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А в Луганском медицинском университете студентов старших курсов обязали прибыть в вуз в обязательном порядке — для постановки на воинский учет.

Правозащитник Павел Лисянский, бывший житель Луганска и директор Института стратегических исследований и безопасности, рассказывает, что в первые волны «мобилизации» в «ЛДНР» попали шахтеры, сотрудники «прокуратур», отделений «народной милиции», гражданские служащие и силовики. Даже мелких чиновников, не имеющих военного опыта, забирали на фронт.

«Поначалу брали мужчин до 55 лет, а теперь берут и старше. А формулировка, с которой они обращаются к местным жителям, такая: „Для прохождения воинской службы в элитном подразделении ДНР“. Это звучит особенно вызывающе, учитывая, что бросают на войну всех, кого найдут», — говорит Лисянский.

В ГУР отмечают: набранные таким образом подразделения отличаются крайне низким морально-психологическим состоянием и имеют устаревшую экипировку, примерно соответствующую советским образцам 1970-х годов.

Военный билет в один конец

45-летняя Светлана, жительница оккупированного города Ровеньки на Луганщине, на вопрос журналиста НВ «как вы там?» отвечает быстро: «Прячу детей».



У нее взрослый 25-летний сын, которого она укрывает от чужих глаз на чердаке собственного дома. Поднимается к нему Светлана с едой раз в день, в сумерках, — чтобы никто из соседей ничего не заметил.

Местные жители, по ее словам, запуганы. Ведь мужчин берут «в армию» прямо на улице. В городе случалось и такое: шахтеры садились в рабочий автобус, чтобы ехать на смену, а водитель со словами «извините, мужики» вез их в военкомат.

«Мы трясемся при каждом шорохе. Поэтому лишний раз мужики стараются не показываться на улице», — вздыхает Светлана.

В «ЛДНР», по свидетельствам местных жителей, в «военкоматах» мужчины не проходят медицинский осмотр, — поэтому в солдаты забривают даже людей, имеющих астму или пороки сердца. Однажды в снайперы определили человека с плохим зрением.

Сразу несколько человек рассказали НВ: после отправки на перевалочный пункт «солдат» по несколько дней не кормят. А чтобы те не сбежали, их тщательно охраняют.

Весь процесс от поимки на улице до отправки на фронт в ОРДЛО занимает два-три дня.

«Отношение к таким „защитникам Родины“ больше похоже на то, как относятся к пленным или к заключенным», — говорит Светлана.

Избежать «мобилизации» практически невозможно: все случаи отказов идти на фронт рассматривают комиссии, во главе которых стоят «лидеры» «ЛДНР».

Почему к мобилизованным в ОРДЛО так относятся, НВ пояснил военный эксперт Виктор Кевлюк. По его словам, боевые порядки подразделений «ЛНР» и «ДНР» построены специфическим образом: первая линия, на самом острие — местные «ополченцы» под руководством офицеров из РФ. Вторая линия — «ополченцы» с боевым опытом, которыми также руководят россияне. А третью, тыловую линию, составляют подразделения из РФ.

«Мобилизованными» из ОРДЛО затыкают любые дыры, где не хватает войск РФ. Людей брать негде. Граждан второго сорта вообще не жалко. Поэтому — мобилизация", — говорит Кевлюк.

В свою очередь украинская разведка докладывает: среди личного состава оккупационных войск распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями. По данным ГУР, в ОРДЛО постоянно прибывают грузы с телами погибших и тяжело раненые.

Недавно на Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать трупов «мобилизованных». Один из них принадлежал сыну директора 33-й средней школы Луганска. Об обстоятельствах их гибели родным не рассказали ничего.

А в Луганскую областную больницу ежедневно прибывают рефрижераторы с «грузом 200» — телами солдат 2-го армейского корпуса ОРДЛО. Возле райисполкомов зачастую выстраиваются очереди родственников погибших — люди часами стоят за справками о смерти близких.

Лисянский рассказал, что к Донецкому металлургическому заводу стали в вечернее время приезжать машины скорой помощи и бригады реанимации. А местные жители начали жаловаться на распространяющийся со стороны предприятия специфический запах — словно там жгут человеческие тела.

«На данный момент все морги ОРДЛО переполнены, учёт погибших не ведётся, а тем, кого убили, дают статус «пропавший без вести», — говорит Лисянский.

Родственникам убитых никаких денежных компенсаций не выплачивают.