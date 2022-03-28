«Пехота разбежалась по посадкам»: ССО провели успешную операцию по уничтожению техники РФ 28 марта, 11:47 Цей матеріал також доступний українською Где именно проводилась спецоперация, не уточняется (Фото:ССО)

Военнослужащие ВСУ провели успешную спецоперацию по ликвидации российских оккупантов и их бронетехники.

Об этом в понедельник, 28 марта, рассказали в Командовании ССО.

Война России против Украины — последние новости



Выдвинувшись в район выполнения задачи, украинские спецназовцы установили цели и навели на них артиллерию, в результате удара которой бронетехника на позициях оккупантов была уничтожена.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

«Этот вроде бы простой перечень действий на самом деле означает большую работу нескольких звеньев… Часть пехоты, которая после удара еще имела возможность передвигаться, разбежалась по окружающим посадкам», — рассказали ССО.

Где именно была проведена данная операция, не уточняется.