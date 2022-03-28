Нападение России на Украину: Путин «никогда не отказывался» от встречи с Зеленским, но сейчас она будет «контрпродуктивной» — Лавров

28 марта, 14:27
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Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин якобы "никогда не отказывался" от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает Коммерсант.

«(Путин) сказал, что он никогда не отказывался от встречи с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, — чтобы эти встречи были хорошо подготовлены», — сказал он.

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По словам Лаврова, «накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться „что ты думаешь, что я думаю“ — это сейчас просто будет контрпродуктивно».

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Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в 2021 году была попытка «установить контакт» между президентами Зеленским и Путиным. В апреле Зеленский подтвердил, что хотел поговорить с главой Кремля, но тот отказался.

Президент Украины инициировал встречу с Путиным 20 апреля 2021 года. Он предлагал провести ее «в любой точке Донбасса, где идет война». Тогда Путин сказал, что готов принять Зеленского в Москве, но перед обсуждением проблем Донбасса руководство Украины должно провести переговоры с «ДНР» и «ЛНР».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Сергей Лавров Владимир Зеленский Война России против Украины

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