Украинские военные сбили российскую крылатую ракету в Николаевской области
Над Николаевской областью сбили крылатую ракету (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
В Николаевской области подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины сбило российскую крылатую ракету.
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Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
«Минус одна крылатая ракета противника. Наши воины зенитных ракетных подразделений, как всегда, на высоте», — говорится в сообщении.