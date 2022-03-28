Украинские военные сбили российскую крылатую ракету в Николаевской области

28 марта, 11:00
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Над Николаевской областью сбили крылатую ракету (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Над Николаевской областью сбили крылатую ракету (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Николаевской области подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины сбило российскую крылатую ракету.

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Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Минус одна крылатая ракета противника. Наши воины зенитных ракетных подразделений, как всегда, на высоте», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/339683714872290
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крылатая ракета Николаевская область Война России против Украины

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