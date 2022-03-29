«Мы должны ждать химического оружия?» Зеленский призвал ужесточить санкции против России 29 марта, 00:43 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении призвал иностранных партнеров Украины не медлить с ужесточением санкций против России.

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Глава государства напомнил, что мировое сообщество не ввело против страны-агрессора превентивные санкции, хотя Украина к этому призывала.



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«Сейчас много намеков и предупреждений о том, что якобы ужесточение санкций, например в виде эмбарго на поставку российской нефти в Европу, будет иметь место в случае, если Россия применит химическое оружие. Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего все это дошло. Ждать химического оружия… Мы, живые люди, должны ждать… А разве все, что российские военные делают до этого и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго? Фосфорные бомбы не заслуживают? Обстрелянное химическое производство или обстрелянная атомная станция не заслуживают?» — возмутился Зеленский.

Президент отметил, что слабые санкционные пакеты против России могут создать у кремлевского режима «опасную иллюзию, как будто они могут позволять себе и дальше делать то, что сейчас».

На прошлой неделе президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о достижении соглашения по снижению зависимости Европы от российских энергоресурсов и укреплению европейской энергетической безопасности. США должны обеспечить дополнительные объемы СПГ для европейского рынка в размере не менее 15 млрд кубометров в 2022 году.

Германия выступает против введения вслед за США и Великобританией запрета на импорт российских энергоносителей.

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