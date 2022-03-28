«Праведный гнев». Байден объяснил свои слова о том, что Путин «не может оставаться у власти» 28 марта, 22:37 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

По словам президента США Джо Байдена, его заявление о том, что российский диктатор Владимир Путин не может оставаться у власти, не было сменой официального курса Вашингтона. Об этом сообщает CNN.

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Байден сказал, что не отказывается от своих слов и не намерен за них извиняться. В то же время, по его словам, он не объявлял о смене политики США, а «выражал праведный гнев поведением и действиями Путина».

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«Я не говорил об изменении курса. И я думаю, вы знаете: если он продолжит этот курс, он станет изгоем во всем мире, и кто знает, что произойдет в стране с точки зрения поддержки», — добавил глава Белого дома.

Президент США не считает, что его заявления могут привести к эскалации полномасштабной войны России против Украины.

«Мне все равно, что он думает. Он собирается делать то, что собирается», — ответил Байден на вопрос о том, волнует ли его, что Путин расценит такое заявление как эскалационное.



Во время выступления в Варшаве 26 марта Байден эмоционально заявил, что «этот человек [Путин] не может оставаться у власти». Перед этим он общался с украинскими беженцами, которые были вынуждены покинуть страну из-за полномасштабного вторжения России.

Позже в Белом доме заявили: Байден имел в виду, что Путину нельзя позволить «обладать властью над соседями или регионом», а о смене режима в России речь не шла. Также в администрации американского президента заявили, что этих слов не было в тексте его выступления.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также сказал, что у Вашингтона нет стратегии смены режима в России.