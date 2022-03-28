Спасатели опровергли информацию о распространении пожара в Чернобыльской зоне отчуждения
Вид на Чернобыльскую АЭС (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ГСЧС опровергли информацию о масштабных пожарах в Чернобыльской Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.
Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 7:57 28 марта, согласно данным спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожары и возгорания в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения отсутствуют.
«Пожалуйста, не распространяйте непроверенную информацию и следите за сообщениями только в официальных источниках!» — говорится в сообщении.