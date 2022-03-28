Спасатели опровергли информацию о распространении пожара в Чернобыльской зоне отчуждения

28 марта, 12:14
Цей матеріал також доступний українською
Вид на Чернобыльскую АЭС (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вид на Чернобыльскую АЭС (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ГСЧС опровергли информацию о масштабных пожарах в Чернобыльской Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 7:57 28 марта, согласно данным спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожары и возгорания в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения отсутствуют.

Видео дня

«Пожалуйста, не распространяйте непроверенную информацию и следите за сообщениями только в официальных источниках!» — говорится в сообщении.

Инфографика: ГСЧС
Редактор: Диана Ковалева

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ГСЧС Чернобыльская АЭС Пожар возле ЧАЭС

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ