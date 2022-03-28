Спасатели опровергли информацию о распространении пожара в Чернобыльской зоне отчуждения 28 марта, 12:14 Цей матеріал також доступний українською Вид на Чернобыльскую АЭС (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ГСЧС опровергли информацию о масштабных пожарах в Чернобыльской Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 7:57 28 марта, согласно данным спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожары и возгорания в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения отсутствуют.

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«Пожалуйста, не распространяйте непроверенную информацию и следите за сообщениями только в официальных источниках!» — говорится в сообщении.