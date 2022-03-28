Программа-максимум. Кулеба рассказал, чего Украина ожидает от переговоров с Россией в Стамбуле 28 марта, 23:42 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях от переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта.

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В эфире всеукраинского марафона глава МИД сказал, что «программа-минимум» на переговорах — прежде всего гуманитарные вопросы, а «программа-максимум» — прекращение огня и достижение соответствующей устойчивой договоренности.



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«Президент дал очень четкие указания нашей делегации: мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Это не предмет для переговоров. Тут наша позиция железобетонна… Мы с интересом ждем разговоров двух делегаций, чтобы увидеть, приедут ли россияне на эти переговоры с готовностью реально о чем-то договариваться или просто повторять свои требования. Если мы увидим, что настроение изменилось и они готовы к предметному разговору — дело пойдет вперед», — отметил Кулеба.



По данным турецкого агентства Anadolu, переговоры Украины и России начнутся во вторник в стамбульском дворце Долмабахче в 10:30 по местному времени.

Ранее глава фракции Слуга народа и глава украинской делегации Давид Арахамия анонсировал новый раунд переговоров на 28−30 марта в Турции.



Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, подчеркивают представители Офиса президента. По словам Дмитрия Кулебы, Украина настаивает в первую очередь на прекращении огня, гарантиях безопасности и своей территориальной целостности.

