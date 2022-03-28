«Ювелирная работа»: ВСУ уничтожили технику РФ, пытавшуюся сбежать на скорости с поля боя — видео 28 марта, 13:27 Цей матеріал також доступний українською Россияне были уничтожены, несмотря на высокую скорость, с которой пытались сбежать (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военнослужащие уничтожили бронетехнику российских оккупантов, пытавшуюся сбежать с поля боя.

Соответствующее видео в понедельник, 28 марта, обнародовало Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

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Техника противника была уничтожена одним точным ударом, несмотря на скорость, с которой она пыталась покинуть опасную зону.

«Ювелирная работа», — отметили в описании к видео.

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