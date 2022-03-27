Воскресенье, 27 марта — 32-й день полномасштабного вторжения РФ . «Украина едина в стремлении жить свободно, независимо и ради собственных мечтаний, а не чужих больных фантазий», — подытожил этот период войны президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Воскресенье, 27 марта — 32-й день полномасштабного вторжения РФ. «Украина едина в стремлении жить свободно, независимо и ради собственных мечтаний, а не чужих больных фантазий», — подытожил этот период войны президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Вечером 26 марта оккупанты нанесли серию ракетных ударов по Львову, также в выходные стало известно об оккупации Славутича (Киевская область). Однако силам ВСУ удалось освободить Тростянец (Сумская область).

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А президент США Джо Байден, завершая визит в Польшу, озвучил ряд резонансных заявлений. Он назвал Владимира Путина «мясником» и заявил, что этот человек «не может оставаться у власти» (хотя в Белом доме впоследствии уточнили, что Байден не имел в виду призыв к смене режима).

НВ следит за последствиями этих событий и другими важными моментами нового дня войны.





Война России против Украины — события 27 марта 2022 онлайн





07:30 В Мариуполе оккупант выстрелил 11-летней девочке в лицо, она чудом выжила — CNN рассказал историю всему миру

В Мариуполе оккупант выстрелил в лицо 11-летней девочке. Ее жизнь чудом удалось спасти. Об этом сообщает CNN.

Корреспондент агентства лично посетил детскую поликлинику, где находится девочка. Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка. Девочка не может громко говорить — из-за попадания пули повредились голосовые связи. Ранее она занималась гимнастикой, теперь едва может ходить.



07:22 Воздушные силы Украины за сутки уничтожили 18 летательных аппаратов врага

В частности, были сбиты:

1 самолет;



12 БпЛА разных типов;

5 крылатых ракет.







07:15 На занятых территориях продолжается оккупационный террор, на землях Беларуси войска РФ обменивают свое топливо на алкоголь — новая сводка Генштаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал об оперативной ситуации на фронтах и ​​действиях врага на 06:00 27 марта. Главное:



За первый месяц войны враг понес значительные потери . Несмотря на это, военно-политическое руководство РФ не отказывается от совершения преступных действий. Полномасштабная агрессия РФ продолжается.

. Несмотря на это, военно-политическое руководство РФ не отказывается от совершения преступных действий. Полномасштабная агрессия РФ продолжается. На временно оккупированной территории автономной республики Крым в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых.

в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых. Нравственно-психологическое состояние войск противника остается низким.

По маршрутам движения российских военных колонн по территории республики Беларусь отмечаются не единичные факты, когда военнослужащие РФ продают топливо и провизию или обменивают их на спиртные напитки.

отмечаются не единичные факты, когда военнослужащие РФ продают топливо и провизию или обменивают их на спиртные напитки. Враг не оставляет попыток пополнить потери автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение своих боевых частей.

Оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях . Имеют место редкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.

. Имеют место редкие случаи мародерства, похищения людей и имущества. На Донецком и Луганском направлениях группировка Объединенных сил отбила 7 вражеских атак за сутки. Украинские воины уничтожили 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 автомобильной техники противника, один миномет. Потери захватчиков в живой силе уточняются.

группировка Объединенных сил отбила 7 вражеских атак за сутки. Украинские воины уничтожили 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 автомобильной техники противника, один миномет. Потери захватчиков в живой силе уточняются. За предыдущие сутки сбиты 1 вражеский самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация воздушных сил была задействована для истребительного прикрытия войск и объектов. Украинская ударная авиация нанесла сокрушительные удары по определенным командованием целям и объектам оккупантов.

06:50 ПВО Patriot уже защищает центральную Словакию — премьер

Система противовоздушной обороны Patriot, расположенная на авиабазе Сляч, уже защищает центральную Словакию. 21 марта в страну начали прибывать системы ПВО Patriot из стран-партнеров НАТО. Об этом сообщил премьер-министр Эдуард Хегер.

По словам Хегера, для защиты большей части территории Словакии будут задействованы другие батареи этой системы — две немецкие и одна голландская.





06:42 Данные британской разведки. Россия выпускает ракеты не из украинского воздушного пространства, чтобы не потерять свои самолеты

В своих атаках на Украину Россия продолжается полагаться на ракеты и бомбы, запущенные с далекого расстояния из воздушного пространства РФ, чтобы украинские силы противовоздушной обороны не так активно поражали самолеты оккупантов. Такие данные разведки обнародовало министерство обороны Великобритании.







06:20 Кремль отреагировал на слова Байдена о недопустимости пребывания Путина у власти



Кремль отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что Путин «не может оставаться у власти». Там сказали, что это «не Байдену решать». Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии Reuters.

«Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне», — заявил Песков.





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