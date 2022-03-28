В ОПЗЖ заявили о прекращении своей деятельности
Вадим Рабинович (Фото:zagittya.com.ua)
Партия Оппозиционная платформа — За жизнь приостанавливает свою деятельность.
Война России против Украины — последние новости
Соответствующее заявление нардепа политсилы Вадима Рабиновича было опубликовано на сайте ОПЗЖ.
«Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено! Война меняет все! Мир до 24 февраля и после — это два разных мира», — подчеркнул Рабинович.
Депутат также рассказал, что сам еще 3 февраля выехал в Израиль, перенес операцию, поэтому сейчас не может находиться в Украине.
«После болезни и прошедшей операции не полностью трудоспособен. С первого дня военных действий — в контакте с посольством Украины… Не имея возможности находиться сегодня в Украине, я стараюсь быть полезным там, где сейчас нахожусь», — отметил он.
20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, у которых есть связи с РФ. В их числе была и ОПЗЖ.
Деятельность партий приостановлена на время действия военного положения.