Переговоры Украины с РФ могут начаться уже завтра утром — Палийчук 28 марта, 12:51 Цей матеріал також доступний українською По словам Давида Арахамии, начало переговоров сместилось «из-за логистических проблем» (Фото:Михайло Подоляк/Twitter)

Новый раунд переговоров между Украиной и РФ может начаться уже с 10 утра вторника, 29 марта.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщила официальный представитель партии Слуга народа Юлия Палийчук.

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«По словам Давида Арахамии, начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем», — написала она.

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Ранее глава украинской делегации анонсировал новый раунд переговоров в Турции на 28−30 марта.

Россия и Украина провели три встречи на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат. Четвертый раунд состоялся 14 марта, а пятый — 21 марта.

По словам члена украинской переговорной делегации, советника главы ОПУ Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

