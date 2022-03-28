РФ вынуждена выводить свои подразделений из Украины, чтобы возобновить их боеспособность — Минобороны

28 марта, 16:10
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На многих направлениях ВС РФ утратили возможность вести наступательные действия (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На многих направлениях ВС РФ утратили возможность вести наступательные действия (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское командование выводит многие свои подразделения назад в РФ и Беларусь в связи с огромными потерями, которые они понесли в Украине.

Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузянык.

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«Достаточно большое количество российских подразделений вынуждено выводить свои войска за пределы Украины, на территорию РФ или Беларуси, чтобы возобновить их боеспособность, пополнить боеприпасы… Имеющимися силами и средствами в определенных районах российская армия наступательных действий вести уже не может, поскольку не создала соответствующее ударное группирование», — пояснил он.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Российские военные Война России против Украины

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