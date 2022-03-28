Украинские военные остановили российских оккупантов в направлении Броваров — Генштаб

28 марта, 13:13
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Оккупантов остановили в направлении Броваров (Фото:Генштаб)

Оккупантов остановили в направлении Броваров (Фото:Генштаб)

Украинские военнослужащие остановили российских оккупантов в направлении Броваров Киевской области.

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Об этом сообщает Генштаб.

Оккупанты пытались действовать силами отдельных подразделений 90-й танковой дивизии и 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

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«Активными оборонными действиями подразделений Вооруженных сил Украины враг был остановлен», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что агрессоры продолжали обстрелы позиций украинских войск в районе села Лукьяновка.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Бровары Война России против Украины

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