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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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Также отмечается, что агрессоры продолжали обстрелы позиций украинских войск в районе села Лукьяновка.

«Активными оборонными действиями подразделений Вооруженных сил Украины враг был остановлен», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает Генштаб.

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