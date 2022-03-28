Бои продолжаются вблизи Изюма, оккупанты штурмуют Верхнеторецкое — Генштаб

28 марта, 08:00
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В Генштабе рассказали, где в Украине продолжаются бои (Фото:Генштаб)

В Генштабе рассказали, где в Украине продолжаются бои (Фото:Генштаб)

В Харьковской области продолжаются оборонные бои вблизи населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка, расположенных неподалеку Изюма.

Об этом сообщает Генштаб.

Кроме того, украинские военные войск эффективно сдерживают продвижение противника по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.

Видео дня

На Авдеевском направлении украинские бойцы отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На Волынском и Сиверском направлениях продолжается ведение оборонных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/282328410746911
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Изюм Верхнеторецкое Война России против Украины

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