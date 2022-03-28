«Верните нас в Донбасс»: «мобилизованные» из ОРДЛО жалуются, что их «кидают в жо*у» — видео 28 марта, 15:30 Цей матеріал також доступний українською По словам людей на видео, в районе Сум они понесли огромные потери (Фото:Коллаж НВ)

Жители оккупированных РФ районов Донбасса, принудительно «мобилизованные» кремлевским режимом для участия в войне против Украины, требуют вернуть их домой.

В обнародованном в соцсетях видео они сообщили, что были отправлены на Сумы, где понесли огромные потери, после чего их вывезли на территорию РФ.

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«Мы все тут в жо*е. Что мы здесь делаем? Нас много полегло… На Сумах мы вообще были как в подкове. Нас погибло очень много… Знайте правду… Нас кидают в жо*у. Нас незаконно завезли в РФ. Без документов, без них*я… Верните нас в Донбасс. Мы пушечное мясо. Нас с автоматами ставят против градов, артиллерии, минометов», — пожаловались жители ОРДЛО.

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