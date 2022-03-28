«Ситуация почти без изменений». Российские оккупанты обстреляли Чернигов и Нежин — ОГА 28 марта, 11:14 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты снова обстреляли Чернигов (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

Глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус заявил, что российские оккупанты обстреляли Чернигов и Нежин.

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«Ситуация у нас почти без изменений. Враг продолжает гатить по городу Чернигову и были обстрелы по пригороду города Нежин. Москальская мразота ответит за все. Кто-то своей жизнью – это я о военных российской армии, а кто-то – деньгами», – сказал он.

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27 марта мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под обстрел российских оккупантов недалеко от Чернигова, когда направлялся в город с гуманитарной миссией. Несколько человек из группы получили ранения.