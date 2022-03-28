На юге Украины оккупанты собирают паспортные данные жителей для организации «референдумов» — Подоляк
Армия РФ (Фото:Минобороны России / Facebook)
Российские оккупанты во временно оккупированных южных регионах Украины собирают паспортные данные местных жителей, чтобы использовать их для псевдореферендума.
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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его информации, за полученные данные российские войска раздают небольшое денежное вознаграждение в рублях.
Он подчеркнул, что одна из причин сбора данных — попытка организации фиктивных «референдумов».
Подоляк добавил, что Украина выплачивает пенсии и зарплаты везде.