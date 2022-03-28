На юге Украины оккупанты собирают паспортные данные жителей для организации «референдумов» — Подоляк

28 марта, 20:21
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Армия РФ (Фото:Минобороны России / Facebook)

Армия РФ (Фото:Минобороны России / Facebook)

Российские оккупанты во временно оккупированных южных регионах Украины собирают паспортные данные местных жителей, чтобы использовать их для псевдореферендума.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его информации, за полученные данные российские войска раздают небольшое денежное вознаграждение в рублях.

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Он подчеркнул, что одна из причин сбора данных — попытка организации фиктивных «референдумов».

Подоляк добавил, что Украина выплачивает пенсии и зарплаты везде.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1508479651538157568
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Юг Украины Псевдореферендум Паспорта Михаил Подоляк Война России против Украины

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