Мэр Мариуполя заявил, что нужна полная эвакуация города 28 марта, 11:33 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе нет ни одного полностью уцелевшего дома, город в блокаде с 1 марта (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что городу необходима полная эвакуация, ситуация там остается крайне тяжелой.

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«Наша главная миссия — сделать то, что мы должны, нам нужна полная эвакуация Мариуполя», — сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Бойченко, на данный момент в Мариуполе остается около 160 тысяч жителей.

«Достаточно много людей находится в Мариуполе, точно более 100 тысяч человек. Порядка 160 тысяч, по нашим оценкам, находятся в блокированном Мариуполе, в котором невозможно жить, потому что нет вообще ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи», — добавил мэр.

Он также заявил, что Россия играет жителями Мариуполя. Он напомнил, что город находится в блокаде с 1 марта.

«Нами с первого дня играет РФ. Мы находимся в руках оккупантов», — резюмировал он.

По данным горсовета Мариуполя, с начала полномасштабного вторжения России в городе погибло более 2300 мирных жителей. Установить точное количество жертв невозможно из-за постоянного обстрела Мариуполя российскими оккупантами. В результате российских атак разрушены более 80% инфраструктуры города, в том числе школы и больницы. Мэр Мариуполя заявил, что оккупанты насильственно вывезли от 20 до 30 тысяч горожан.

Из Мариуполя можно эвакуироваться только на частном авто или пешком, оккупанты не пропускают организованные колонны для эвакуации.



