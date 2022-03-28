Представитель Абрамовича подтвердил СМИ, что у него были симптомы отравления 28 марта, 20:33 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:Suzanne Plunkett/REUTERS)

Представитель российского миллиардера Романа Абрамовича подтвердил русской службе BBC, что тот испытывал симптомы отравления.

По словам представителя олигарха, несколько недель назад во время переговоров украинской и российской делегаций в Киеве испытывал симптомы отравления. Сейчас Абрамович чувствует себя нормально и продолжает участвовать в переговорах.

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Представитель Абрамовича отказался подтверждать информацию о других пострадавших или возможных источниках отравления.

Ранее журналист The Guardian Шон Уолкер со ссылкой на источник заявил, что Абрамович на несколько часов потерял зрение и находился на лечении в Турции.

28 марта расследователи Bellingcat и газета The Wall Street Journal сообщили, что три члена делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием.

В Bellingcat сообщают, что Абрамович и еще один российский предприниматель участвовали в переговорах вместе с украинским народным депутатом Рустемом Умеровым. После переговоров 3 марта они почувствовали симптомы, среди которых — воспаление глаз и кожи и пронзительная боль в глазах.

По словам западных экспертов, которые изучили инцидент, трудно определить, были ли симптомы вызваны химическим или биологическим оружием либо неким электромагнитным излучением, пишет WSJ.

По данным Bellingcat, эксперты пришли к выводу, что симптомы наиболее соответствовали вариантам порфирина, органофосфатов или бициклических веществ. Окончательно установить причину было невозможно из-за отсутствия специализированного лабораторного оборудования рядом с пострадавшими.

Народный депутат Рустем Умеров заявил, что с ним все в порядке, и призвал не доверять непроверенным источникам информации. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что у него нет информации о подозрениях на отравление.

24 марта в Кремле подтвердили, что Роман Абрамович принимал участие в переговорах украинской и российской делегаций «на начальной стадии». По данным источников Financial Times, российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины.

До этого The Wall Street Journal писала, что президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.