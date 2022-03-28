Цифры растут. Россия принудительно депортировала из Украины почти полмиллиона человек — Денисова

28 марта, 22:08
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Война в Украине (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Война в Украине (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Российские войска проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. По меньшей мере было депортировано почти 500 тысяч человек.

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Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

Она уточнила, что на данный момент оккупанты депортировали минимум 439 420 мирных жителей, из которых 91 673 — дети.

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Денисова напомнила о запрете принудительного переселения или депортации людей с оккупированной территории. Омбудсмен заявила: минобороны России рапортует, что только из Херсона уже вывезли 90 тысяч украинцев.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/510075613807049

Она также обратилась в Международный комитет Красного Креста с призывом принять все возможные меры для содействия в возвращении незаконно вывезенных в Россию украинцев, а также — открытие безопасных гуманитарных коридоров.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Людмила Денисова депортация Война России против Украины

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