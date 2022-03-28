Попали в жилой дом. Российские войска обстреляли Северодонецк, погибла 86-летняя женщина — ОГА 28 марта, 11:43 Цей матеріал також доступний українською Российские войска обстреляли Северодонецк (Фото:Сергій Гайдай/Facebook)

В понедельник, 28 марта российские оккупанты обстреляли Северодонецк, в результате погибла 86-летняя женщина.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Утром россияне попали в жилой дом в Северодонецке, в результате чего начался пожар. Спасателями обнаружено тело погибшей женщины», — написал он.

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Гайдай напомнил, что на сегодняшний день также есть погибший в Рубежном, еще один человек ранен.