Шольц о закупке ПРО: Есть сосед, готовый использовать насилие ради своих интересов

28 марта, 07:02
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В Германии рассматривается возможность закупки систем противоракетной обороны для защиты страны. Там намекнули, что защита необходима перед российской угрозой.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

В то же время он не уточнил, о каком типе системы ПРО идет речь, и допустил аналог израильского Железного купола.

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«Это, безусловно, один из вопросов, который мы обсуждаем, и на то есть веская причина», — сказал Шольц.

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Отвечая на вопрос, намеревалась ли Германия закупить систему противоракетной обороны с большей дальностью, чем ее батареи Patriot, Шольц отметил необходимость осознавать, что «у нас есть сосед, готовый использовать насилие для отстаивания своих интересов».

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Германия ПВО Олаф Шольц Война России против Украины

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