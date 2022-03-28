Шольц о закупке ПРО: Есть сосед, готовый использовать насилие ради своих интересов 28 марта, 07:02 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В Германии рассматривается возможность закупки систем противоракетной обороны для защиты страны. Там намекнули, что защита необходима перед российской угрозой.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.



В то же время он не уточнил, о каком типе системы ПРО идет речь, и допустил аналог израильского Железного купола.

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«Это, безусловно, один из вопросов, который мы обсуждаем, и на то есть веская причина», — сказал Шольц.

Отвечая на вопрос, намеревалась ли Германия закупить систему противоракетной обороны с большей дальностью, чем ее батареи Patriot, Шольц отметил необходимость осознавать, что «у нас есть сосед, готовый использовать насилие для отстаивания своих интересов».