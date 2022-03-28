Переговоры Украины и России в Стамбуле: турецкая сторона встретится с обеими делегациями — Эрдоган

28 марта, 21:50
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Реджеп Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout/Reuters)

Реджеп Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout/Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона встретится с украинской и российской делегациями перед началом их переговоров 29 марта в Стамбуле. Об этом сообщает Anadolu.

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По словам Эрдогана, турецкая сторона проведет «короткую встречу» с обеими сторонами. Anadolu пишет, что переговоры должны начаться в 10:30 по местному времени в дворце Долмабахче.

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Ранее глава фракции Слуга народа и глава украинской делегации Давид Арахамия анонсировал новый раунд переговоров на 28−30 марта в Турции.

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Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, подчеркивают представители Офиса президента. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина настаивает в первую очередь на прекращении огня, гарантиях безопасности и своей территориальной целостности.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для перемирия Россия должна отвести войска на компромиссные территории (до 24 февраля).

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Турция Реджеп Тайип Эрдоган Стамбул Переговоры с Россией Украина-Турция Война России против Украины

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