«Это уже не военные преступления». Действия армии РФ в Мариуполе могут квалифицировать как геноцид — Венедиктова 28 марта, 19:15 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы Мариуполя, 18 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что действия России в Мариуполе могут квалифицироваться не как военные преступления, а как геноцид.

Во время брифинга в понедельник, 28 марта, она подчеркнула, что весь Мариуполь находится в заложниках у россиян. Люди находятся без воды, еды и тепла, а колонны, пытающиеся уехать из города, расстреливают российские оккупанты. Кроме того, она напомнила, что из Мариуполя были депортированы в РФ взрослые и дети.

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«Происходящее в Мариуполе — это уже не военные преступления. У войны есть правила. Здесь уже вне всяких правил. Я смотрю на это с точки зрения возможности квалификации геноцида. Как прокурор я очень осторожно говорю о возможности квалификации как геноцида. Но как гражданин я прекрасно понимаю, что с нашим народом происходит», — заявила она.

Она считает, что «Путин хочет уничтожить Украину как государство, речь идет об уничтожении украинского народа как нации».