В Кремле назвали единственное условие применения Россией ядерного оружия 29 марта, 05:45 Цей матеріал також доступний українською Песков призвал разделять угрозу существования РФ и ее войны против Украины (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне полномасштабного вторжения в Украину РФ применит ядерное оружие только тогда, когда возникнет угроза существованию страны-агрессора.

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В интервью PBS Newshour он отметил, что любой исход полномасштабного вторжения России в Украину — не повод для применения ядерного оружия.

«У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко сказано, что только тогда, когда существует угроза существованию государства в нашей стране, мы можем применить и будем фактически применять ядерное оружие для устранения угрозы или существования нашей страны», — подчеркнул Песков.

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Пресс-секретарь Кремля призвал разделять эти две вещи — существование России и ее войну в Украине, уточнив, что они не имеют ничего общего друг с другом.

В то же время, добавил Песков, когда Путин отдавал приказ о полномасштабном вторжении РФ в Украину 24 февраля 2022 года, «в его заявлении была та часть, в которой он предупреждал разные государства не вмешиваться в дела между Украиной и Россией» во время войны.

Ранее заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва может пойти на применение ядерного оружия в случае некой «провокации» НАТО.

Перед этим в Пентагоне предупреждали, что Кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия никогда не выиграет ядерную войну.

27 февраля Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия осознает катастрофические последствия ядерной войны, так что риторика Кремля о возможности применения сил ядерного сдерживания является блефом.