Венедиктова объяснила, почему Путин пока не может быть подозреваемым в военных преступлениях 28 марта, 14:49 Цей матеріал також доступний українською Ирина Венедиктова пояснила, что Владимир Путин обладает международным иммунитетом (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

На сегодняшний день глава кремлевского режима Владимир Путин формально пока не может быть подозреваемым в совершении военных преступлений.

Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила во время брифинга генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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По ее словам, Путин не может сейчас иметь статус подозреваемого, поскольку официально он все еще является главой государства и неприкасаемый для международного права.

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«Самый большой военный преступник 21 века — это Владимир Путин. Но открыли ли мы в отношении него уголовное производство? У него функциональный иммунитет… Выполняя нормы международного и национального права, мы не может открыть конкретно это производство, пока он является президентом РФ», — пояснила генпрокурор.