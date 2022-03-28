Ответ агрессора. Россия введет «визовые меры» против «недружественных стран» — Лавров

28 марта, 17:47
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Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России могут ввести ответные визовые меры против «недружественных стран».

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Об этом сообщает Интерфакс.

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«Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России», — сказал он.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   МИД России Сергей Лавров Война России против Украины

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