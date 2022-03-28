Глава МВД Литвы считает, что замороженные российские активы можно использовать для поддержки Украины 28 марта, 17:35 Цей матеріал також доступний українською Агне Билотайте (Фото:Tėvynės sąjunga — Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) / Facebook)

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте считает, что замороженные в Евросоюзе российские активы могут быть использованы для поддержки Украины. Об этом она сказала перед началом внеочередного заседания глав МВД стран Евросоюза в Брюсселе, сообщает DW.

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«Нам нужно решение на уровне ЕС, как действовать в отношении российских денег», — заявила министр.



На вопрос о том, должны ли деньги пойти на восстановление Украины, Билотайте ответила утвердительно.

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«Мы видим ситуацию, когда Россия проводит большую агрессию против Украины. Возможно, чтобы мы использовали эти деньги на поддержку Украины», — добавила она, не уточнив подробности.



Ранее агентство Bloomberg писало, что чиновники Евросоюза обсуждают возможность использования активов подсанкционных российских олигархов для восстановления Украины после полномасштабной войны, развязанной Россией.

Собеседники Bloomberg заявили, что эта идея пока на очень ранней стадии и решение еще не принято. По словам источников агентства, один из вариантов — использование активов для финансирования военных репараций. Решение о том, что делать с этими активами, должны принять страны — члены ЕС, сейчас они заморожены. По состоянию на 23 марта, только Франция заморозила активы российских олигархов на $800 млн.

Ранее министр иностранных дел страны Лиз Трасс говорила, что российские олигархи, которые поддерживают режим Путина, должны заплатить за восстановление разрушенных городов в Украине.



Лидеры стран ЕС согласились создать трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны после прекращения полномасштабного вторжения России.