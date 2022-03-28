Российские оккупанты продолжают наращивать силы вокруг Киева и безуспешно пытаются занять выгодные позиции — Генштаб 28 марта, 20:16 Цей матеріал також доступний українською Украинский защитник в Киеве (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 28 марта, на 33-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — последние новости

В сводке Генштаба в Facebook сказано:



основные усилия противника сосредоточены на попытках выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Российское оккупационное командование прилагает максимум усилий, чтобы удержать временно занятые украинские территории;

чтобы восполнить потери личного состава, российские военкоматы продолжает набор граждан для формирования так называемых подразделений « добровольцев», которые должны будут обеспечивать « оккупационный порядок» на захваченных территориях. Основные требования — удовлетворительное состояние здоровья, берут людей без опыта воинской службы и людей со снятой судимостью;

добровольцев», которые должны будут обеспечивать оккупационный порядок» на захваченных территориях. Основные требования — удовлетворительное состояние здоровья, берут людей без опыта воинской службы и людей со снятой судимостью; российские оккупанты продолжают наращивать группировки войск вокруг Киева, несмотря на заявления министерства обороны и генштаба россии о смене планов. Российские войска безуспешно пытаются занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить Киев;

ВСУ продолжают оборону Мариуполя, украинские защитники сдерживают наступление противника на других направлениях. Оккупанты несут большие потери;



временно захваченный оккупантами Херсон оказывает значительное сопротивление, врагу приходится сосредотачивать все больше военных и росгвардии, чтобы удержать город под контролем;

для участия в полномасштабной войне России против Украины во временно оккупированный Крым перебросили около 150 человек из Южной Осетии . Также среди населения Южной Осетии проводят скрытую мобилизацию;

. Также среди населения Южной Осетии проводят скрытую мобилизацию; российские оборонные предприятия, которые участвуют в производстве ракет, теперь работают круглосуточно — это свидетельствует о том, что у противника значительно сократился ракетный арсенал. Благодаря международным санкциям и запрету на поставку высокотехнологичной продукции в Россию в ближайшей перспективе страна-агрессор не сможет производить высокотехнологичное радиоэлектронное оборудование — важный компонент процесса производства ракет.

Видео дня

По данным ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 17 тысяч человек личного состава.