Российские оккупанты продолжают наращивать силы вокруг Киева и безуспешно пытаются занять выгодные позиции — Генштаб

28 марта, 20:16
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Украинский защитник в Киеве (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинский защитник в Киеве (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 28 марта, на 33-й день с начала полномасштабного вторжения России.

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В сводке Генштаба в Facebook сказано:

  • основные усилия противника сосредоточены на попытках выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Российское оккупационное командование прилагает максимум усилий, чтобы удержать временно занятые украинские территории;
  • чтобы восполнить потери личного состава, российские военкоматы продолжает набор граждан для формирования так называемых подразделений «добровольцев», которые должны будут обеспечивать «оккупационный порядок» на захваченных территориях. Основные требования — удовлетворительное состояние здоровья, берут людей без опыта воинской службы и людей со снятой судимостью;
  • российские оккупанты продолжают наращивать группировки войск вокруг Киева, несмотря на заявления министерства обороны и генштаба россии о смене планов. Российские войска безуспешно пытаются занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить Киев;
  • ВСУ продолжают оборону Мариуполя, украинские защитники сдерживают наступление противника на других направлениях. Оккупанты несут большие потери;
  • временно захваченный оккупантами Херсон оказывает значительное сопротивление, врагу приходится сосредотачивать все больше военных и росгвардии, чтобы удержать город под контролем;
  • для участия в полномасштабной войне России против Украины во временно оккупированный Крым перебросили около 150 человек из Южной Осетии. Также среди населения Южной Осетии проводят скрытую мобилизацию;
  • российские оборонные предприятия, которые участвуют в производстве ракет, теперь работают круглосуточно — это свидетельствует о том, что у противника значительно сократился ракетный арсенал. Благодаря международным санкциям и запрету на поставку высокотехнологичной продукции в Россию в ближайшей перспективе страна-агрессор не сможет производить высокотехнологичное радиоэлектронное оборудование — важный компонент процесса производства ракет.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/282741714038914

По данным ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 17 тысяч человек личного состава.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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