«Работают в обычном режиме». Офис президента отреагировал на информацию об отравлении участников переговоров 28 марта, 19:04 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все члены переговорной группы работают в обычном режиме. Он прокомментировал НВ информацию СМИ о предполагаемом отравлении трех участников переговоров Украины и России.

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«Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю — члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах», — сообщил Подоляк.

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28 марта расследователи Bellingcat и газета The Wall Street Journal сообщили, что три члена делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием.

В Bellingcat сообщают, что Абрамович и еще один российский предприниматель участвовали в переговорах вместе с украинским народным депутатом Рустемом Умеровым. После переговоров 3 марта они почувствовали симптомы, среди которых — воспаление глаз и кожи и пронзительную боль в глазах. Симптомы не стихали до утра. Расследователя Bellingcat попросили помочь с проведением экспертизы специалистами по химическому оружию.

По словам западных экспертов, которые изучили инцидент, трудно определить, были ли симптомы вызваны химическим или биологическим оружием либо неким электромагнитным излучением, пишет WSJ.

Народный депутат Рустем Умеров заявил, что с ним все в порядке, и призвал не доверять непроверенным источникам информации. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что у него нет информации о подозрениях на отравление.

