Российские оккупанты пытаются сделать коридор вокруг Киева и блокировать транспортные пути — Минобороны

28 марта, 12:26
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Оккупанты не оставляют попыток окружить Киев, ВСУ держат оборону (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Оккупанты не оставляют попыток окружить Киев, ВСУ держат оборону (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Российские оккупанты пытаются сделать коридор для продвижения вокруг Киева и блокировать транспортные пути.

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Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр во время телемарафона.

«Враг пытается сделать коридор для себя вокруг Киева и блокировать транспортные пути. Врагу очень сложно, но надо говорить честно: враг не оставляет надежды захватить Киев, потому захватить Киев — это, по сути, захвачена Украина, и это их цель», — отметила она.

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Маляр добавила, что продолжается оборона Киева, она очень серьезная.

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«Для отражения атак привлечены сухопутные, десантно-штурмовые войска, Силы спецопераций, тероборона, киевляне очень активны в обороне», — резюмировала представительница Минобороны.

Утром 28 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону Киева с северо-запада и востока.

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 марта — 33-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Минобороны Украины Война России против Украины

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