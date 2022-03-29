ВСУ за сутки сбили восемь самолетов и три вертолета оккупантов

29 марта, 03:08
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Авиация Воздушных сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике оккупантов (Фото:facebook.com/kpszsu/)

Авиация Воздушных сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике оккупантов (Фото:facebook.com/kpszsu/)

Воздушные силы Вооруженных сил Украины за сутки, 28 марта, поразили 17 вражеских воздушных целей. В частности, были сбиты восемь самолетов и три вертолета.

Об этом сообщили в командовании ПС ВСУ.

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« 28 марта Воздушные силы поразили 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты рашистов», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что авиация Воздушных сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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