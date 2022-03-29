ВСУ за сутки сбили восемь самолетов и три вертолета оккупантов
Авиация Воздушных сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике оккупантов (Фото:facebook.com/kpszsu/)
Воздушные силы Вооруженных сил Украины за сутки, 28 марта, поразили 17 вражеских воздушных целей. В частности, были сбиты восемь самолетов и три вертолета.
Об этом сообщили в командовании ПС ВСУ.
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« 28 марта Воздушные силы поразили 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты рашистов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что авиация Воздушных сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях.