У Украины есть агенты в руководстве России, в том числе в Кремле — глава разведки Буданов

28 марта, 18:23
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Кирилл Буданов (Фото:скриншот/Ukrinform TV Youtube)

Кирилл Буданов (Фото:скриншот/Ukrinform TV Youtube)

Украина получает большое количество информации о намерениях России благодаря агентурной разведке, в том числе источникам в Кремле. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Coffee or Die.

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По словам Буданова, украинцы проникли во многие секторы российского военного, политического и финансового руководства. В качестве примера он привел уничтожение российского десантного корабля в Бердянске 24 марта. Бригадный генерал рассказал, что благодаря своим разведывательным возможностям Украина нанесла удар в нужный момент, чтобы причинить максимальный ущерб.

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«Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами», — заявил Буданов.

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Руководитель ГУР добавил, что наличие агентов в руководстве России, в том числе в администрации российского диктатора Владимира Путина, «чрезвычайно полезно» для Украины. Он отметил, что Украина добилась значительного прогресса в киберразведке, что позволяет получить глубокое представление о российских военных планах и ситуации в политическом и экономическом секторах.

10 марта в ГУР сообщали, что все больше российских силовиков пытаются выйти на связь с украинской разведкой и предлагают различную информацию. В частности, так ГУР получило материалы на командиров отрядов от Чечни, которые участвуют в полномасштабной войне России против Украины.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Кремль Шпионы Украинская разведка ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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