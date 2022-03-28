«Главный переговорщик — ВСУ». Встреча Зеленского и Путина пока невозможна — дипломат

28 марта, 21:38
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Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото:Коллаж НВ / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service/Handout via R)

Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото:Коллаж НВ / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service/Handout via R)

Встреча российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока не может состояться, убежден Владимир Хандогий, Чрезвычайный и Полномочный Посол, президент Украинской ассоциации внешней политики.

«Переговоры на самом высоком уровне проходят, как правило, в двух случаях. Первый: собираются главы государств для того, чтобы дать толчок отношениям двух стран. Второй случай — чтобы подвести итоги происходящего процесса и зафиксировать на бумаге какие-то договоренности», — отметил в эфире Радио НВ Хандогий.

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По мнению дипломата, ни один из этих вариантов не актуален, поэтому Украине не стоит даже инициировать встречу Путина и Зеленского:

«Меня немного напрягает, потому что мы постоянно говорим о возможности или необходимости переговоров один на один, а с другой стороны (России — ред.) [отказывают]. Создается впечатление, что мы в какой-то мере выпрашиваем возможность встретиться».

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В то же время, добавил Хандогий, переговоры на уровне делегаций должны продолжаться, хотя к ним он относится скептически.

«Главным переговорщиком сегодня являются Вооруженные силы Украины. От того, как будут развиваться события на фронте, мы сможем вырисовывать перспективы политического урегулирования, которое рано или поздно, безусловно, наступит», — убежден посол.

https://www.youtube.com/watch?v=Gv91e5-Uqm0
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Новый раунд украинско-российских переговоров может начаться уже с 10 утра вторника, 29 марта.

Ранее глава фракции Слуга народа, член украинской делегации Давид Арахамия анонсировал новый раунд переговоров на 28−30 марта в Турции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что президент Зеленский и Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

В Госдепе США пока не считают, что Путин готов идти на компромиссы.

Зеленский заявил, что Украина никогда не пойдет на компромиссы с Россией, которые могут привести к распаду страны.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Владимир Путин Переговоры Переговоры с Россией Владимир Зеленский Радио НВ Война России против Украины

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