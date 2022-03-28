Посольство Армении опровергло информацию СМИ о передаче России военных самолетов

28 марта, 17:55
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Истребитель Су-30 (Фото:Alex Beltyukov/Wikipedia)

Истребитель Су-30 (Фото:Alex Beltyukov/Wikipedia)

Посольство Армении опровергло сообщения турецких СМИ о передаче Ереваном России самолетов Су-30 для войны в Украине.

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Информацию о передаче Арменией России четырех самолетов Су-30 распространил ранее турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на данные разведки.

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«Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов CУ-30 не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы посольства в Facebook.

https://www.facebook.com/275369886474573/posts/922708108407411/?d=n
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По данным ряда западных СМИ и военных экспертов, Россия перебросила часть своих военных, выполнявших роли «миротворцев» в Нагорном Карабахе на территорию Украины.

24 марта армянские СМИ сообщили, что в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия в результате наступления Вооруженных сил Азербайджана.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Самолеты Ереван Война в Украине Армения

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