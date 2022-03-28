Посольство Армении опровергло информацию СМИ о передаче России военных самолетов 28 марта, 17:55 Цей матеріал також доступний українською Истребитель Су-30 (Фото:Alex Beltyukov/Wikipedia)

Посольство Армении опровергло сообщения турецких СМИ о передаче Ереваном России самолетов Су-30 для войны в Украине.

Война России против Украины — последние новости

Информацию о передаче Арменией России четырех самолетов Су-30 распространил ранее турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на данные разведки.

Видео дня

«Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов CУ-30 не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы посольства в Facebook.

По данным ряда западных СМИ и военных экспертов, Россия перебросила часть своих военных, выполнявших роли «миротворцев» в Нагорном Карабахе на территорию Украины.

24 марта армянские СМИ сообщили, что в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия в результате наступления Вооруженных сил Азербайджана.