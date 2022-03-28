Прокуратура сообщила о подозрении одному из пленных пилотов РФ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы
Пленный пилот бомбил Балаклею осколочно-фугасными снарядами ОФАБ-250 (Фото:rubryka.com)
Одному из захваченных в плен российских военных летчиков сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
Об этом рассказали в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.
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Досудебным расследованием установлено, что 27 февраля 2022 года 41-летний российский пилот совершил вылет на своем СУ-30СМ с аэродрома в городе Курск, незаконно пересек украинскую границу и осуществил бомбардировку Балаклеи Харьковской области осколочно-фугасными авиационными бомбами ОФАБ-250.
В результате авиаудара были повреждены жилые дома и объекты местной инфраструктуры.
Самолет россиянина был сбит 13 марта во время очередного налета, а самого летчика захватили спустя несколько дней.
Согласно ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.