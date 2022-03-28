Абрамович передал Путину записку от Зеленского, но тот пришел в ярость — The Times

28 марта, 20:50
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Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Olivia Harris)

Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Olivia Harris)

Российский миллиардер Роман Абрамович передал диктатору Владимиру Путину рукописную записку от президента Украины Владимира Зеленского с условиями мира, сообщает The Times, ссылаясь на свои источники.

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По информации собеседников издания, когда Путину вручили рукописную записку от украинского президента с условиями мира, тот пришел в ярость.

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«Передайте ему, что я их уничтожу», — ответил российский диктатор.

Издание также уточняет, что Путин не идет на мирное урегулирование ситуации, так как его сдерживает ярость от неудач на войне в Украине и ненависть к Зеленскому.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Переговоры с Россией Роман Абрамович Владимир Зеленский Война России против Украины

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