Ирпень освобожден от российских оккупантов — мэр
Украинский военный в Ирпене, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Украинские защитники освободили Ирпень Киевской области от российских оккупантов, сообщил в Facebook городской голова Александр Маркушин.
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«Сегодня Ирпень освобожден, сейчас проходит зачистка», — заявил мэр и поблагодарил военнослужащих ВСУ, территориальную оборону, Нацполицию и Главное управление разведки.
По словам Маркушина, возвращаться в Ирпень пока опасно, украинские защитники сейчас закрепляются на новых рубежах.
«Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения, и будем мужественно его защищать», — подчеркнул он.
Ранее украинцев предупреждали, что возвращаться в освобожденные от оккупантов города может быть опасно из-за минирования.