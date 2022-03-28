Ирпень освобожден от российских оккупантов — мэр

28 марта, 16:43
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Украинский военный в Ирпене, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военный в Ирпене, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские защитники освободили Ирпень Киевской области от российских оккупантов, сообщил в Facebook городской голова Александр Маркушин.

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«Сегодня Ирпень освобожден, сейчас проходит зачистка», — заявил мэр и поблагодарил военнослужащих ВСУ, территориальную оборону, Нацполицию и Главное управление разведки.

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По словам Маркушина, возвращаться в Ирпень пока опасно, украинские защитники сейчас закрепляются на новых рубежах.

«Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения, и будем мужественно его защищать», — подчеркнул он.

https://www.facebook.com/markushinoleksa/videos/714451666582864

Ранее украинцев предупреждали, что возвращаться в освобожденные от оккупантов города может быть опасно из-за минирования.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Киевская область Ирпень Война России против Украины

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