Ирпень освобожден от российских оккупантов — мэр 28 марта, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный в Ирпене, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские защитники освободили Ирпень Киевской области от российских оккупантов, сообщил в Facebook городской голова Александр Маркушин.

Война России против Украины — последние новости

«Сегодня Ирпень освобожден, сейчас проходит зачистка», — заявил мэр и поблагодарил военнослужащих ВСУ, территориальную оборону, Нацполицию и Главное управление разведки.

Видео дня

Читайте также: За минувшие сутки оккупанты более 40 раз обстреляли жилые массивы и социальную инфраструктуру в Киевской области

По словам Маркушина, возвращаться в Ирпень пока опасно, украинские защитники сейчас закрепляются на новых рубежах.

«Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения, и будем мужественно его защищать», — подчеркнул он.

Ранее украинцев предупреждали, что возвращаться в освобожденные от оккупантов города может быть опасно из-за минирования.

Слушайте подкаст на эту тему