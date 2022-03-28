Россия готовится перебросить в Украину дополнительные подразделения своей армии из Владивостока и Хабаровска — Генштаб 28 марта, 13:02 Цей матеріал також доступний українською РФ готовится отправить в Украину подразделения из Владивостока и Хабаровска (Фото:Генштаб)

В России продолжается подготовка и перемещение дополнительных подразделений своих вооруженных сил для ведения боевых действий на территории Украины.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По имеющейся информации, запланирована отправка военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации город Владивосток).

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Также сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянной дислокации город Хабаровск). Сроки готовности к командировке — май текущего года.