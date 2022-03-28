Зеленский обсудил с Джонсоном оборонное сотрудничество и ужесточение санкций против РФ 28 марта, 19:43 Цей матеріал також доступний українською Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном оборонное сотрудничество между странами и ужесточение санкции против РФ.

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«Поддерживаю постоянную связь с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном», — написал он в Twitter.

Зеленский рассказал Джонсону о критической гуманитарной ситуации в заблокированных городах и поделился информацией о ходе мирных переговоров.

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«Обсудили ужесточение санкций против РФ и оборонное сотрудничество Украины и Великобритании», — добавил Зеленский.

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