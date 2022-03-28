Четыре недели блокады. В Мариуполе погибли почти 5000 жителей, в городе остаются 170 тысяч человек — мэр 28 марта, 16:53 Цей матеріал також доступний українською Из-за ситуации в Мариуполе погибших хоронят прямо во дворах жилых домов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

За почти четыре недели блокады Мариуполя российскими оккупантами в городе погибли почти 5000 жителей.

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Такие данные по состоянию на 27 марта предоставил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщили НВ в Офисе президента.

Среди погибших — около 210 детей.

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В ОПУ уточнили, что данные о жертвах российских оккупантов в Мариуполе не окончательны, так как посчитать их точное количество на данный момент невозможно. Там добавили, что тела погибших действительно лежат на улицах города, постоянно идут бои.

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Мэр города также предоставил данные о разрушениях в Мариуполе:

жилые дома: поврежденных — 2340 ( 90%), из них с прямым попаданием — 1560 ( 60%) и разрушены — 1040 ( 40%).

90%), из них с прямым попаданием — 1560 60%) и разрушены — 1040 40%). частный сектор: повреждено — 61 200 ( 90%), из них прямым попаданием — 40 800 ( 60%) и разрушено — 27 200 ( 40%).

90%), из них прямым попаданием — 40 800 60%) и разрушено — 27 200 40%). больницы: повреждены — 7 ( 90%), из них разрушены — 3 ( 40%).

90%), из них разрушены — 3 40%). поликлиники: повреждены — 4 ( 90%), из них разрушены — 1 ( 40%).

90%), из них разрушены — 1 40%). роддома: повреждены — 3 ( 100%), из них разрушены — 1 ( 40%).

100%), из них разрушены — 1 40%). ВУЗы: повреждены — 7 ( 90%), из них разрушены — 3 ( 40%).

90%), из них разрушены — 3 40%). школы: повреждены — 57 ( 90%), из них разрушены — 23 ( 40%).

90%), из них разрушены — 23 40%). детские сады: повреждены — 70 ( 90%), из них разрушены — 28 ( 40%).

90%), из них разрушены — 28 40%). заводы — 2 ( повреждены).

повреждены). порт — 1 ( поврежден).

поврежден). военная часть 3057 ( повреждена).

До блокады города оккупантами из Мариуполя удалось выехать до 140 тысячам жителей. После блокады 1 марта удалось эвакуировать 150 тысяч человек, из них 71 235 человек выехали в Запорожье, остальные — в окрестные поселки.

В осаде остаются 170 тысяч жителей.

Россия также депортировала на свою территорию 30 тысяч мариупольцев.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал защитникам блокадного Мариуполя покинуть город, но они отказались.