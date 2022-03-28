Второй раз за день. Оккупанты обстреляли Северодонецк, есть пострадавшие 28 марта, 17:10 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Российские оккупанты в понедельник, 28 марта, снова обстреляли город Северодонецк Луганской области. В результате обстрелов разрушены пять домов, по меньшей мере семь человек пострадали.

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Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты обстреляли один из жилых массивов, что привело к многочисленным разрушениям. Для ликвидации последствий вражеской атаки привлекли почти всех спасателей.

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«В одном из домов разрушены два верхних этажа, еще в двух — почти отсутствуют по два подъезда в каждом. Из-под завалов уже подняли семерых человек, среди них есть раненые. Поиски людей, в том числе детей, продолжаются», — говорится в сообщении.

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Гайдай добавил, что оккупанты также обстреляли Рубежное. Один раненый направлен в больницу.

В понедельник, 28 марта, оккупанты также обстреливали город. Погибла 86-летняя женщина.